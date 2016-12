19 marzo 2014 MotoGp, ecco la nuova Yamaha: inizia il 2014 di Valentino Presentata la livrea delle moto di Iwata con cui Lorenzo e Rossi affrontano il nuovo Mondiale Tweet google 0 Invia ad un amico

17:37 - Entra nel vivo la stagione di Valentino Rossi. A Losail, che ospiterà la pirma tappa del Mondiale al via domenica prossima, è stata presentata la nuova livrea della YZR-M1. Sul circuito del Qatar c'era anche Jorge Lorenzo. Per i due foto di rito assieme alla nuova creatura (foto da yamahamotogp.com)

Valentino — "Io sono molto soddisfatto dei miei test, sono stato veloce a Sepang e Phillip Island, sono molto contento del lavoro, abbiamo migliorato molti punti deboli, migliorato il passo con le morbide e il passo gara, sono ottimista. Ci sono molte novità di regolamento, credo che anche la Ducati possa essere forte sul giro e sul passo, le gare potrebbero essere diverse già alla partenza. Sarà interessante capire il livello degli avversari".



Lorenzo — "Non sono al massimo, ma comunque vicino al 100%. Importante sarà partire bene, ma il campionato è molto lungo. L’obiettivo è fare bene già da questa gara". "Le nuove regole? Credo che l’obiettivo della Dorna sia ridurre i costi e anche migliorare lo spettacolo riducendo il divario tra i team, vediamo se riuscirà a ottenere entrambe le cose".



Marquez — "Non so se potrò vincere, vengo qui dopo aver perso due test (a causa della frattura del perone, ndr), però nel primo test, quello che ho disputato, tutto era andato bene. L’infortunio sarà il problema maggiore, specie durante le prove. Durante il fine settimana vedrò come va, specie nelle curve a destra non sarà facile, vedremo come prendere le misure".



Pedrosa — "Abbiamo fatto tanti test, non vedo l’ora di cominciare, è una nuova stagione, ci sono tante cose da provare e speriamo di cominciare bene anche se il campionato dura quasi 9 mesi e bisognerà fare il massimo per 18 gare. Il Qatar non è uno dei miei circuiti preferiti, ma voglio tirare fuori il meglio, non si può correre solo sulle piste preferite".