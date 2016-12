20 gennaio 2014 Morandi: "Caruso fischiata? Deficienti, non voglio più essere presidente" Dopo i fischi al Caruso di Lucio Dalla al Dall’Ara e gli striscioni contro il Napoli, arriva la durissima condanna di Gianni Morandi: "È successo qualcosa di inqualificabile" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:31 - "Ieri allo Stadio di Bologna è successo qualcosa di inqualificabile e di cui mi sono vergognato – ha scritto Gianni Morandi sulla propria pagina Facebook - prima dell'inizio della partita sono comparsi striscioni intollerabili contro la squadra e la città di Napoli e mentre le note di Caruso con la voce di Lucio risuonavano nell'aria, una parte della curva dei tifosi rossoblu ha cominciato a fischiare". "Non credevo che il tifo fosse degenerato a questo punto - si è sfogato il presidente onorario dei rossoblu, ricordando a malincuore i tempi in cui il Dall’Ara - "veniva preso ad esempio per la civiltà e la sportività del pubblico". Un pubblico capace di "applaudire la squadra avversaria quando giocava meglio della nostra". "Non so quanti fossero ieri quegli incivili, capaci di un simile comportamento, razzista ed offensivo – conclude Morandi - spero fossero pochi, ma certamente io non mi riconosco in loro, che oltraggiano la figura di Lucio e insultano gli avversari con questa maleducazione deficiente". E poi l’amaro annuncio dell’addio: "Essere il presidente onorario, anche se è una carica simbolica e forse inutile, non mi piace più".