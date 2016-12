28 gennaio 2014 Montolivo in ritardo a Milanello per colpa delle pecore... Episodio curioso per il centrocampista del Milan che in macchina verso Milanello viene bloccato da un gregge Tweet google 0 Invia ad un amico

17:21 - Di solito i giocatori arrivano tardi agli allenamenti perchè fermati dai tifosi per qualche autografo o perchè restano bloccati dal proverbiale traffico milanese, ma questa volta per Riccardo Montolivo è andata diversamente: sulla strada verso Milanello ha dovuto fare i conti con un gregge di pecore fermo in mezzo alla strada. L'episodio è stato immortalato e postato su Twitter dallo stesso giocatore, piuttosto divertito: "Direzione #Milanello....strada intasata..." con tante faccine sorridenti a condire il tutto.