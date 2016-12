Mondiali Paraciclismo: Zanardi fa il bis, oro nella crono

10:13 - Alex Zanardi conquista un altro oro ai Mondiali di Paraciclismo in corso a Greenville in Carolina del Sud. Dopo la medaglia più preziosa conquistata con Podestà e Mazzone nella staffetta, questa volta il pilota bolognese fa tutto da solo e vince nella cronometro individuale di handbike, staccando di mezzo minuto il sudafricano Van Dyk, terzo l'olandese De Vries. E' il quinto titolo mondiale per lui e lunedì potrebbe arrivare anche il sesto.

Ora, infatti, Zanardi va a caccia dell'oro nella gara in linea, per eguagliare il filotto di un anno fa. Per l’Italia arrivano altre due medaglie, entrambe d’argento, con Mazzone (categoria H2) e Podestà (H3). Per quanto riguarda gli altri azzurri in gara, nella T2 Giorgio Farroni chiude sesto e Livio Raggino decimo; nella H3 quarto posto per Francesca Fenocchio, decimo per Claudia Schuler.Il bottino azzurro dopo due giornate sale così a 3 ori, 3 argenti e 1 bronzo.