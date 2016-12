19:56 - Azzurri fuori dai Mondiali. L'Italia perde 1-0 con l'Uruguay nella sfida decisiva per il passaggio del turno nel girone D. La partita si mette in salita per noi nel secondo tempo dopo l'espulsione di Marchisio per un fallo su Arevalo Rios. La "Celeste" ne approfitta e passa in vantaggio all'81' con uno stacco di testa di Godin su calcio d'angolo. Inutile l'assalto nei minuti finali. Vanno avanti Costa Rica e Uruguay.