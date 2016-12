Mondiali, il calcio d'inizio lo darà un giovane disabile

12:46 - Il calcio d'inizio del match d'apertura tra Brasile e Croazia dei Mondiali 2014, previsto per giovedì 12 giugno a San Paolo, sarà dato da un ragazzo paralizzato dalla vita in giù. Come farà? Grazie al progetto "Walk Again" della Duke University, guidato dal neurobiologo brasiliano Miguel Nicolelis, il cui obiettivo è la realizzazione di un esoscheletro tramite il quale chi ha perso l'uso degli arti inferiori possa tornare a camminare.

Proporre un traguardo vicino come il calcio d'inizio dei prossimi Mondiali, significa che i risultati ci sono e la tecnologia è già a buon punto. Tutto è iniziato grazie alle ricerche del Nocilelis Lab, dove sensori sottili quanto un capello sono stati impiantati nei cervelli di scimmie e topi per coglierne i segnali elettrici adibiti alla generazione dei movimenti volontari. Ottenuti con successo dei risultati sugli animali, il progetto ha potuto passare alla sperimentazione sugli uomini. In vista del 12 giugno, un adolescente sarà allenato a utilizzare questa tecnologia (dapprima in un ambiente virtuale) per poter tirare il calcio d'inizio di Brasile-Croazia

Al ragazzo sarà fatta indossare una calotta (dunque uno strumento non invasivo) controllata dal suo cervello, i cui impulsi verranno elaborati da un computer installato in una sorta di zaino, che tradurrà le intenzioni in un movimento compiuto. A selezionare il giovane che darà il via al Mondiale sarà l’Associazione per l’assistenza ai bambini disabili (AACD).



Il motivo per cui è stato scelto un evento tanto seguito per una dimostrazione pubblica è chiaro: "Vogliamo galvanizzare l'immaginazione della gente. Se avessimo sufficienti volontà politica e investimenti, renderemmo le sedie a rotelle obsolete" ha spiegato Miguel Nicolelis, capo del progetto.