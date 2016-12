Mondiali, Giovanni Galli: "La Costa Rica non è una sorpresa"

15:23 - Siamo tutti ct", la rubrica di Valter De Maggio in onda su Radio Kiss Kiss, sbarca su Tgcom24. Oggi il nostro commissario tecnico è Giovanni Galli.

Qual è la sorpresa di questo Mondiale?

Credo che il Messico sia la vera rivelazione. I centroamericani, reduci anche dalla vittoria delle Olimpiadi sono con il vento in poppa e stanno dimostrando di avere molta fiducia nei propri mezzi. Poi ci sono sempre le solite. Però diciamo che chi ha destato le migliori impressioni nella prima gara sono sicuramente l’Olanda e la Germania.

Le insidie della gara di venerdì contro la Costa Rica?

Sicuramente non è una sorpresa, chi conosce molto bene il calcio internazionale sa come la Costa Rica è arrivata a questi Mondiali e sa l’ottima organizzazione difensiva che ha la squadra di Pinto e soprattutto come riesce a pungere in contropiede grazie alla presenza di giocatori che si esaltano in velocità. Se i calciofili sentono pronunciare la Costa Rica la loro fantasia non viene stimolata, però bisogna anche sapere che oggi come oggi non esistono le squadre materasso e le squadre che partono già battute, soprattutto in una competizione di livello come il Mondiale. Quindi attenzione al Costarica, anche se il nostro collettivo è superiore.

Prandelli deve privilegiare il palleggio affidandosi al solo Balotelli lì avanti?

I nostri grandi palleggiatori sono tre: Pirlo, Verratti e De Rossi. Però si può anche cambiare qualcosa in avanti. Candreva potrebbe anche essere sostituito da un giocatore con caratteristiche più offensive. Lo stesso Marchisio potrebbe respirare un po’ giocando più in mezzo. Noi non abbiamo il campionato più bello del mondo, ma abbiamo sicuramente il campionato più tattico. Questo serve agli allenatori ed anche ai giocatori. I calciatori quindi sono pronti a cambiare modulo e posizione anche a partita in corso e questo credo che alla lunga rappresenti un bel vantaggio.

Buffon o Sirigu?

Se Buffon sta bene è giusto che giochi lui, nel caso invece sia al 60% allora credo sia giusto che giochi Sirigu