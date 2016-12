19:53 - Sotto la pioggia di Recife, la Germania supera 1-0 gli Usa (gol di Mueller al 55') e si qualifica per gli ottavi di finale a Brasile 2014 come prima del gruppo G. Sconfitta indolore per gli americani, che passano il turno come secondi. A Brasilia, invece, il Portogallo batte il Ghana per 2-1 (rete decisiva di Cristiano Ronaldo), ma viene eliminato per la peggiore differenza reti rispetto alla squadra allenata da Klinsmann.