Miss spagna, la pupa del futbolista

11:58 - In Brasile le chiamano Maria Chuteiras, in Argentina Botineras: sono le donne che “amano” solo i calciatori. In Spagna non risulta esserci un nomignolo ad hoc, ma l'esempio è Elisabeth Reyes, modella che ha sfilato per le marche più eleganti, eletta Miss Spagna (2006) e più volte sulla copertina di Interviù.

Il curriculum sentimentale di Elisabeth contiene solo calciatori, meglio se andalusi, difensori e un po' “tamarri”, con capelli lunghi, tatuaggi ovunque e il carattere fumantino. La collezione è iniziata nel 2008 con Sergio Ramos, stella del Real Madrid. Un paio d’anni dopo è passata ad Alexis Ruano, difensore del Getafe e altro esemplare purissimo di tamarro. Ma tra i due centrali, sarà il terzo a godere: Sergio Sanchez, stopper del Malaga. Sarà lui a sposare Elisabeth il prossimo giugno: "È l’uomo della mia vita: mi dà allegria e stabilità, un mix che nessun altro era riuscito a regalarmi", ha chiosato la procace modella, che ha anche voluto mettere in chiaro le cose: «La differenza tra me e la maggioranza delle mogli dei calciatori è che io non ho mai vissuto alle spalle del mio uomo. Di professione non faccio la pupa del futbolista". Se lo dice lei...