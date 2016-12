7 settembre 2014 Milano, in 18mila per la "The Color Run"

11:02 - Immaginate 18mila persone riunite nello stesso posto per correre ma soprattutto per colorarsi dalla testa ai piedi. Sì, perché "The Color Run" non è una corsa come tutte le altre. Si è svolta il 6 settembre a Milano l'ultima tappa italiana dell'evento. Ve la siete persa? Niente paura, perché questa era solo la giornata finale dell'edizione 2014: potete riprovarci l'anno prossimo. Infatti la "corsa colorata" ha avuto così tanto successo che già una settimana prima dell'evento aveva realizzato il sold out.

Non solo corsa - Sono stati tanti gli eventi e le iniziative che hanno animato la giornata all'ombra dello stadio di San Siro, dove era situato il "Color Village". Dall'animazione con musica e balli alle attività negli stand partner dell'iniziativa, per un sabato dal divertimento assicurato. Non mancavano gli ospiti d'eccezione, come la campionessa di pattinaggio su ghiaccio Carolina Kostner e Gigi Mastrangelo, storico capitano della nazionale di pallavolo. Alle 16. 30 poi è scattata l'ora X e i partecipanti hanno iniziato a correre attraversando i quattro punti di colore: giallo, rosso-arancio Crodino, celeste e rosa Gazzetta. La manifestazione infatti era inserita nel "Gazzetta Color Tour".

Le tappe colorate - Oltre a Milano la corsa colorata è passata anche a Torino il 10 maggio scorso, a Trieste (24 maggio), a Roma (19 luglio), a Marina di Pietrasanta (26 luglio) e a Rimini (2 agosto). Per chi non volesse aspettare l'anno prossimo, prenda nota: il prossimo 11 ottobre a Torino si terrà l'"Electric Run", una corsa di 5 km in cui i partecipanti saranno liberi di stupire il pubblico con travestimenti colorati ed estrosi.