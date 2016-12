Milan: Tassotti re per una notte, in panchina con lo Spezia

17:01 - One night only, solo una notte, anzi, solo una serata, un tardo pomeriggio. Mauro Tassotti inizia e finisce la sua esperienza da allenatore unico del Milan nei 90 minuti che - a inizio anno - occupano l'ultimo posto del ranking di una grande squadra, vale a dire gli ottavi di finale di Coppa Italia. Freddo, stadio vuoto, avversario poco blasonato e altri obiettivi per la testa: questi, in genere, sono gli ingredienti di questo match. Ma il calcio sa cambiare i cieli, ed ecco che Milan-Spezia diventa una partita del tutto particolare, per la società e per il suo traghettatore in tratta unica, il fedelissimo che tra campi di gioco e di allenamento ha assommato 34 stagioni di tesseramento per il club rossonero.

Una gara con il Milan nelle mani, poi l'immediato passaggio in quelle di Clarence Seedorf, che il fedelissimo rossonero assisterà sicuramente fino al prossimo maggio. Poi, terminata la stagione, il bivio che nessuno, fino a pochi mesi fa, si sarebbe mai aspettato: Mauro Tassotti lontano dal Milan, fine di un viaggio unico nella storia del calcio contemporaneo. "Inutile pensarci ora, e non credo sia neanche così importante - ha schivato lui nella conferenza pre-Spezia - a giugno faremo una chiacchierata con la società e vedremo. Ora contano i risultati, tornare a fare bene".



Dietro la facciata logica delle parole, uno scenario apparentemente ben definito. Seedorf ha già sostanzialmente composto lo staff tecnico che dovrebbe assisterlo dalla stagione 2014/15: Jaap Stam suo vice, Hernan Crespo collaboratore tecnico dedicato in particolar modo agli attaccanti. Si parla - ma qui le conferme vengono meno - anche di un altro ex rossonero molto meno ben ricordato dei precedenti due, vale a dire Patrick Kluivert. Un team che - di fatto - non lascerebbe spazio a Tassotti. Ma ci sono altri fattori che invitano a non dare per scontato il divorzio. Innanzitutto, il rapporto dei prossimi mesi con Seedorf ("Non credo avrà bisogno di consigli, certamente ci confronteremo, sarò a disposizione", ha detto a proposito l'ex terzino), che potrebbe anche scegliere di non disperdere l'enorme capitale di esperienza del "Tasso"; ma soprattutto, il rendimento e il primo bilancio - da qui a fine stagione - della gestione del neo-tecnico.



Tassotti, lo sta dimostrando ancora una volta, in queste ore, è il paracadute perfetto, davvero l' "uomo per tutte le stagioni": nelle rare emergenze del Milan berlusconiano si è sempre fatto trovare pronto, e il patron se lo ricorda molto bene. E proprio a proposito di Berlusconi, non si dimentichi il lato sentimentale, famigliare, a cui il Cavaliere tiene tantissimo. Tassotti, come Baresi, come l'apparentemente dimenticato Maldini, sono pezzi di Milan: lasciarli andare non farebbe parte per nulla dell'amato programma - riemerso proprio con Seedorf - "Il Milan ai milanisti". Se la chiacchierata di giugno, invece, dovesse proprio sancire il doloroso addio, ecco che la bandiera Tassotti - che mai, per scelta e coerenza ha assecondato le molte richieste giuntegli negli anni da vari club - potrebbe trovare una nuova via perfetta, quella azzurra, quella della Nazionale, unica maglia da lui vestita oltre a quelle del Milan e della Lazio degli esordi.



Il dopo-Brasile, senza Prandelli, vede in pole position proprio Allegri e Zaccheroni, due allenatori con cui ha lavorato al Milan e che lo stimano grandemente, che sanno come, a dispetto dei curriculum ufficiali, il Tasso sia un tecnico di eccellenza, un uomo-ombra per propria e non altrui volontà, un campionissimo silenzioso, esattamente come ai tempi di Sacchi e Capello. A dispetto delle avare statistiche e di questo stranissimo Milan- Spezia, di quell' "1" alla casella delle partite vissute da comandante in capo della panchina.