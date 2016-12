17 gennaio 2014 Milan, Seedorf e De Jong di nuovo insieme... Spunta una foto di 19 anni fa, quando Clarence era il n. 10 dell'Ajax e De Jong lo studiava per diventare grande Tweet google 0 Invia ad un amico

15:50 - Clarence Seedorf questa settimana si è seduto ufficialmente sulla panchina del Milan. L'ex centrocampista di Ajax, Inter e Real è il primo allenatore olandese della storia della Serie A nonchè il primo tecnico di colore del nostro campionato e ha davanti a sè il difficile compito di risollevare il povero Diavolo di questa stagione. Uno dei giocatori su cui il neo-allenatore sembra voler puntare forte è il connazionale De Jong, che Clarence conosce molto bene... E' la stagione 1994/1995, il piccolo sorridente in tenuta da raccattapalle è Nigel De Jong, quello grande con la maglia dell'Ajax è, ovviamente, Clarence Seedorf. Sono passati 19 anni da questo scatto e ora i due si ritrovano a Milanello come forse non avrebbero mai immaginato: non più idolo-fan ma allenatore-giocatore