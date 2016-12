31 agosto 2014 Milan-Lazio, Berlusconi a San Siro dopo un anno, con lui Torres Il presidente rossonero presente in tribuna con la figlia Barbara e Adriano Galliani. Tra gli spettatori anche il ct Conte e Carlo Tavecchio Tweet google 0 Invia ad un amico

20:42 - Tanti spettatori d’eccezione a San Siro per il debutto da allenatore si SuperPippo Inzaghi. Presenti sugli spalti del “Meazza”, dopo oltre un anno di assenza, il presidente rossonero Silvio Berlusconi, con lui anche il nuovo acquisto Fernando Torres, venuto a studiare da vicino i suoi compagni di squadra. Ma sulle tribune di San Siro erano presenti anche il ct della Nazionale Antonio Conte, il presidente federale Carlo Tavecchio, il numero uno della Lazio Claudio Lotito e due ex leggende rossonere come Paolo Maldini e Andry Shevchenko, oltre al fratello di Pippo, Simone Inzaghi.