Milan, "la grande vittoria" manca da oltre un anno

13:54 - 34 punti di distacco dalla Juventus, mai il Milan era stato così lontano dalla squadra bianconera nella sua storia. Per i tifosi rossoneri, però, sfortunatamente questo non è l'unico record negativo lasciato in eredità dalla sconfitta casalinga con la Juve: quella con i bianconeri infatti è stata la tredicesima partita consecutiva senza vittorie del Milan contro una grande del nostro campionato (Inter, Juve, Fiorentina, Napoli e Roma). 15 mesi senza una grande gioia, arrivata per l'ultima volta il 25 novembre 2012, quando a San Siro un rigore di Robinho fermò la corsa della Juve. Da allora solo pareggi e sconfitte, alcune anche pesanti (il 4-2 subito a Roma lo scorso anno, l'1-3 di Napoli di qualche settimana fa). Il gioco espresso nelle ultime gare dai rossoneri fa ben sperare per il futuro, a Seedorf il compito di non incrementare ulteriormente questo spiacevole record