12:01 - In gara-5 dei quarti di finale, Milano supera Pistoia 88-78 e accede alle semifinali dei playoff di serie A, dove affronterà Sassari. In tribuna al Forum, seduti uno accanto all'altro, c'erano Adriano Galliani e Massimiliano Allegri. Ma la panchina del Milan, che finirà certamente ad Inzaghi, stavolta non c'entra nulla...