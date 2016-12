Milan e Inter, Europa a rischio: non mancano insieme da 55 anni

12:05 - Sono passati poco più di dieci anni, ma sembra un'eternità. Nella primavera del 2003 la città di Milano era senza dubbio la capitale del calcio europeo con Milan e Inter protagoniste di una semifinale di Champions League (poi vinta dai rossoneri a Manchester contro la Juventus) tra le più emozionanti e intense di sempre. Oggi lo scenario è completamente diverso, rischiando di diventare quasi unico nel suo genere con le due società fuori dalle competizioni europee nella prossima stagione. Da capitale ad estrema periferia nel giro di un decennio, un'eventualità misurabile in pochi punti in campionato ma distante 56 anni nella storia.

Basterebbe questo a descrivere senza troppi giri di parole la situazione delle milanesi, uscite dall'élite del calcio continentale dopo un inizio secolo scoppiettante con tre coppe dalle grandi orecchie portate in dote alla Madonnina. Oggi per la sponda rossonera i quarti di finale di Champions League sono diventati un traguardo troppo difficile da raggiungere; per l'altra, quella nerazzurra, il rischio sarebbe di passare la seconda stagione consecutiva con la settimana libera per giocatori e tifosi, di sicuro la terza senza Champions League.

Per trovare una Milano calcistica dall'appeal europeo così basso bisogna tornare alla stagione 1958-59, quando il calcio era praticamente un altro sport e le possibilità di prendere parte a spedizioni fuori dai confini italici erano decisamente meno. Cinquantasei anni di presenze europee messe a rischio da quest'annata travagliata a livello societario e non, con il Milan fuori dai giochi salvo miracoli e l'Inter nel limbo tra il contentino dell'Europa League e il fallimento sportivo, con un calendario decisamente non favorevole nelle ultime giornate. In nove partite, nove finali per dirla alla Mazzarri, i nerazzurri dovranno gestire i cinque punti di vantaggio sulla Lazio per mantenere almeno la sesta piazza in classifica, l'ultima valida per l'accesso ai playoff estivi. Tanti, ma non abbastanza. C'è lo scontro diretto coi biancocelesti l'11 maggio a San Siro, per dirne una, ma anche quello col Parma al Tardini e col Napoli al San Paolo. La tranquillità, insomma, non è più di casa a San Siro. Presto però si potrebbero spegnere anche le più proverbiali "luci", quelle europee.