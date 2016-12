Milan: Balotelli testimonial di bellezza

17:10 - Balotelli ospite a Bologna della manifestazione "Cosmoprof", dedicata alla bellezza e alla cura dell'immagine. Arrivato con occhiali scuri, e in Ferrari, l'attaccante del Milan ha dispensato larghi sorrisi e si è intrattenuto coi tifosi a fare foto e a firmare autografi. Balo è da sempre attento all'immagine, anche social: per una volta, non appare per iniziative "stravaganti", ma in maniera più che normale. Segno di un Mario ritrovato?