Milan, Balotelli: "Pia è mia figlia, finalmente la verità"

13:22 - Dopo le storie tese con l'ex compagna Raffaella Fico, le liti attraverso i giornali e i test del Dna mancati, Mario Balotelli ha comunicato su Twitter la lieta notizia: "Finalmente la verità - ha scritto l'attaccante rossonero - Pia... la mia dolce bambina. Tuo, papà". Così SuperMario ufficializza il riconoscimento della figlia avuta dalla relazione con la show girl Raffaella Fico e nata il 5 dicembre 2012. Anche se, in un tweet successivo, non sembra sotterrare l'ascia di guerra nei confronti della ex compagna: 2A chi è servito raccontare tutte quelle bugie su si me?". L'attaccante del Milan, che si è sottoposto al test del Dna prima che lo imponessero i giudici, ha ricevuto il verdetto nel primo pomeriggio