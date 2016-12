Miami Beach, la villa di Versace diventa casa Beckham

14:59 - Dopo mesi di trattative, la famiglia Beckham ha concluso l'accordo per acquistare la mega-villa di Versace a Miami Beach, per 60 milioni di dollari. La villa, dove lo stilista italiano venne ucciso sedici anni fa, si chiama Casa Casuarina, ed è un edificio degli anni Trenta con vista sul mare, piscina, dieci camere da letto e un megasalone di 250 metri quadrati. Acquistata da Versace nel '92 per 10 milioni di dollari e ristrutturata con altri 33 milioni, nel 2000 era diventata di proprietà del magnate americano Peter Loftin, che aveva tentato, senza successo, di trasformarla in un albergo di lusso. Nel 2012, la villa era stata messa all'asta, ma senza esito. Victoria Beckham è amica intima di Donatella Versace.