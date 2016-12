17 gennaio 2014 Mercato, i gioielli più preziosi: Messi davanti a CR7 Pluri consultoria pubblica la classifica dei 100 calciatori più costosi: l'argentino è in testa davanti a Ronaldo. Vidal primo della Serie A, Marchisio meglio di Balotelli Tweet google 0 Invia ad un amico

13:15 - Per il terzo anno consecutivo, lo studio brasiliano di Pluri Consultoria, agenzia di ricerca e statistica finanziaria che utilizza il sistema di calcolo PLURI Sportmetric, ha stilato la classifica dei 100 giocatori più cari del mondo. Nessuna sorpresa nelle primissime posizioni, dove Lionel Messi (138 milioni di euro) si piazza primo per il sesto anno consecutivo davanti al fresco Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo (107 mln) e al suo compagno a Madrid Gareth Bale (71,3 mln).

Medaglia di legno per il giovane Neymar (67,4 mln), stella del Brasile che sogna di vincere il Mondiale in casa (anche se l'infortunio alla caviglia tiene in ansia i verdeoro).



Nella Top 100 ci sono giocatori di 26 Paesi, ma che giocano tutti in Europa, vero Eldorado del mondo del pallone. Il primo rappresentante della Serie A in graduatoria è il cileno Arturo Vidal, ventesimo posto con 42,1 milioni di valore. Il bianconero si piazza davanti a Robert Lewandowski e Marek Hamsik (41 mln il napoletano). 41° posto invece per l'altro napoletano Gonzalo Higuain (a quota 32,4), mentre il primo italiano è Claudio Marchisio, 52° con un valore di 29,3 milioni. Il Principino bianconero vale più di Mario Balotelli, fermo a 28,3.

E Paul Pogba oggetto dei desideri di mezza Europa? Il francese occupa solo l'80ª piazza, con un valore di 25,8 milioni (davanti a Carlos Tevez con 25,1). Tra gli italiani, oltre ai già citati Marchisio e Balotelli, troviamo anche Chiellini (62°, 27,8 mln), El Shaarawy (66°, 27,7 mln) e Verratti (96°, 23,1 milioni. All'ultimo posto l'attaccante della Fiorentina Mario Gomez, 22 milioni.