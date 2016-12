30 maggio 2014 Mercato, allarme Serie A: la fuga dei talenti continua Il capocannoniere Immobile verso la Germania, Balotelli pensa di tornare in Premier e Vidal è vicino al trasferimento in Spagna Tweet google 0 Invia ad un amico

15:58 - Per le nostre squadre impegnate in Europa, la stagione appena passata è stata senz'altro da dimenticare: l'onta della doppia eliminazione della Juve con squadre inferiori, la Lazio che dice addio all'Europa League venendo sconfitta dai Bulgari del Ludogorets, il Milan che resta in partita solo un tempo contro l'Atletico Madrid e poi ne prende 5 nel doppio confronto, il Napoli sconfitto al San Paolo dal Porto che non è neanche lontano parente di quello bello e vincente di Mourinho. Il risultato di questa disastrosa campagna europea è che nel ranking ci ha superato anche il Portogallo e che le stelle, le poche rimaste, vogliono andare a giocare all'estero. Anche quest'anno la Serie A rischia di perdere molti pezzi pregiati, vediamo quali...