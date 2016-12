Maradona ugola d'oro: canta "Perdere l'amore" all'amata

12:08 - Diego Armando Maradona passa dalla palla al microfono, dal calcio al canto, con estrema nonchalance. Eccolo, come mostra questo video girato con il telefonino, alla festa privata del suo fidanzamento con la 22enne Rocio. Un San Valentino molto particolare trascorso in un locale romano prima della partenza per Dubai. Qualche ora passata all'insegna della buona cucina e quel karaoke che gli piace tanto.