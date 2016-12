26 maggio 2014 Maradona sfotte la Juve, poi querela Gene Gnocchi e consegna dossier contro il fisco L'ex Pibe de oro indossa una maglietta con la scritta "chi non salta è bianconero" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:21 - Una t-shirt per prendere in giro la Juventus, nemica di tante battaglie, ma anche il suo modo di partecipare alla campagna contro il razzismo lanciata da un'azienda napoletana. A Napoli sono giornate intense per Diego Armando Maradona. Lunedì mattina l'ex Pibe de oro si è recato al Tribunale Napoli, dove ha confermato la querela contro Gene Gnocchi, per alcune affermazioni fatte in una trasmissione televisiva. Poi si è recato negli uffici della Commissione tributaria regionale, dove ha consegnato un dossier, nel quale contesta tutti gli addebiti che gli sono stati mossi dal fisco.