Maradona cuore azzurro

23:09 - Maradona ha Napoli e il Napoli nel cuore e queste immagini lo dimostrano. Ad ogni gol degli azzurri, l'ex Pibe de Oro esplode in un'esultanza incontenibile sulle tribune del San Paolo da dove, vicino al presidente De Laurentiis, assiste al ritorno della semifinale di Coppa Italia. Maradona esulta e il San Paolo canta per lui: tra il 5' e il 10' della ripresa sembra di essere tornati alla fine degli ottanta, con 50mila tifosi napoletani che cantano a squarcia gola per il loro idolo

Maradona mancava dal San Paolo dalla festa per l'addio al calcio giocato di Ciro Ferrara: era il 9 giugno 2005. E' la prima volta che il campione argentino assiste a una gara degli azzurri al San Paolo da spettatore dopo il suo addio al club azzurro. Appena l'argentino è entrato in tribuna (dal lato dello stadio dedicato ai tifosi ospiti), un capannello di fotografi ha circondato 'El Pibe De Oro' disinteressandosi completamente della partita e dalla curva è partito il coro per Maradona "Diego, Diego".