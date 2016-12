16 agosto 2014 Manchester United: Marouane Fellaini ha di nuovo la sua chioma. Ma è una parrucca? Il belga si era rasato a metà luglio, ma al ritorno in Premier tutto è come prima Tweet google 0 Invia ad un amico

15:43 - Era il 10 luglio 2014, pochi giorno dopo l'eliminazione del Belgio dal Mondiale in Brasile, quando Marouane Fellaini stupì tutti rasandosi la chioma che lo ha reso un personaggio. Un mese dopo, tra l'amichevole di Valencia e l'esordio in campionato con lo Swansea, il centrocampista del Manchester United si è ripresentato in campo con lo stesso taglio di sempre, tanto da far venire più di un dubbio ai tifosi di mezza Europa: gioca con la parrucca? Scherzi a parte la crescita dei capelli del belga è davvero impressionante... LE FOTO