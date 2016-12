29 marzo 2014 Manchester, aereo anti-Moyes sopra Old Trafford Spettacolare e costosa protesta dei tifosi contro il tecnico, protagonista di una stagione molto difficile sulla panchina dei Red Devils Tweet google 0 Invia ad un amico

15:44 - David Moyes sta vivendo una stagione difficile alla guida del Manchester United e la contestazione nei suoi confronti non è più una novità. Lo è, invece, il modo che hanno scelto alcuni tifosi per faro conoscere il loro pensiero: durante il match casalingo contro l'Aston Villa, infatti, un aereo ha sorvolato Old Trafford, mostrando uno striscione con la scritta "Wrong one - Moyes out". Tradotto: "Quello sbagliato - Moyes via", in contrapposizione al "Choosen one", "Il prescelto", che campeggia in tribuna.