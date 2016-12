Mamma Pantani inseguita: borsate a giornalisti, fotografi e cameramen

12:32 - Brutto episodio per Tonina Pantani, costretta a difendersi a calci e borsate dall'assalto dei giornalisti alla ricerca di sua dichiarazioni dopo gli sviluppi del caso sulla morte del figlio Marco. "Ho rischiato l'infarto - ha tuonato Tonina -. Sono entrata in chiesa per nascondermi ma sono venuti pure lì e mi sono sentita braccata. Non ci ho visto più e ho cominciato a prenderli a calci e borsate. Non accetto che mi si corra dietro al cimitero".

L'episodio è successo a Cesenatico e lo sfogo della madre di Pantani è arrivato su Facebook



IL FOTOGRAFO: "LA DENUNCERO'"

"Ho preso 4-5 calci nei reni – ha detto Stefano Cavicchi, il reporter aggredito – e borsate in faccia. Sono trent'anni che faccio questo mestiere e non mi era mai capitato un fatto simile. Cercavamo una sua dichiarazione, la situazione sembrava tranquilla, poi è precipitata. La denuncia? Appena successo stavo andando dai carabinieri di Cesenatico per farla poi mi hanno dirottato in un altro lavoro. Mi hanno dato 15 giorni di prognosi per trauma cranio-facciale, edema della guancia e zigomo sinistro. Appena uscito dall’ospedale andrò dai carabinieri di via Moscova a Milano per la denuncia".