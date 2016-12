Malagò: "Tavecchio potrebbe lasciare"

11:25 - Se Carlo Tavecchio "dovesse sentirsi condizionato da certi eventi, tipo quello dell'Uefa (che ha aperto un'inchiesta sulle presunte frasi razziste pronunciate dal presidente della Figc, ndr), o da altre manovre, da pressioni di parte, corporative, non mi stupirei affatto se facesse un passo indietro e rassegnasse le dimissioni". A dirlo è il presidente del Coni Giovanni Malagò', intervistato dal Corriere della Sera.

"Prima della sua elezione, Tavecchio mi ha parlato del suo programma - spiega Malagò - Aggiungendo che se non fosse stato in grado di operare per il bene del calcio si sarebbe dimesso. Ribadisco, se questi ultimi avvenimenti dovessero condizionare lui e la sua azione, Tavecchio lascerebbe".



In merito all'inchiesta Uefa sulle frasi razziste del presidente della Figc, il numero uno dello sport italiano commenta: "Avevo ricevuto segnali in questo senso. E non mi sorprenderei se si muovesse la Fifa e sulle prese di posizione dell'Associazione calciatori anche la procura federale". Malagò annuncia poi novità sul rapporto tra scuola e sport: "Insieme al ministro della pubblica istruzione Giannini abbiamo affrontato la delicata questione. Anticipo che abbiamo studiato un format innovativo molto importante per la crescita sociale e sportiva del nostro Paese".