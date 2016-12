24 agosto 2014 Magalì inguaia Lavezzi: "Mi ha mostrato le parti intime" In Italia il Pocho è al centro di voci di mercato (Inter), in Argentina le voci sono di altro genere... Tweet google 0 Invia ad un amico

13:19 - Mentre in Italia si parla di un possibile ritorno di Lavezzi (interessa all'Inter), in Argentina - e non solo - il Pocho è finito al centro di alcuni rumors di gossip. La modella Magalì Mora, infatti, nel corso di un'intervista ha rivelato di aver avuto alcuni contatti hot con il giocatore del Psg. "Mi ha mostrato le sue parti intime attraverso la webcam del computer", ha detto la ragazza. E pare che Yanina Screpante, compagna di Lavezzi, abbia scoperto tutto...