Ma quanti anni ha Minala? Nuovo tormentone del web

16:13 - E' arrivato dall'Africa con il sogno di giocare in serie A e quel sogno Joseph Marie Minala, centrocampista della Lazio, lo ha accarezzato domenica scorsa con la convocazione per il derby da parte di Edy Reja. La partita alla fine l'ha vista dalla tribuna, ma è riuscito comunque a far parlare di sè: il giorno dopo la stracittadina, infatti, il suo caso è diventato un tormentone del web. "Ha talento, ma quanti anni ha veramente?", si domandano numerosi siti stranieri di calcio africano. E presto la vicenda rimbalza anche in Italia. Il centrocampista biancoceleste, infatti, sembra dimostrare molto più dei 17 anni che il passaporto camerunense e la carta d'identità italiana attestano...

Un altro caso Eriberto/Luciano per il nostro calcio? E' presto per dirlo, ma quello che è sicuro è che questo ragazzo ha talento: "Faceva la differenza per le sue qualità. Aveva richieste anche da Udinese, Napoli, Spezia e Inter, ma ha deciso di rimanere a Roma" ha spiegato il suo ex allenatore. Con la Primavera della Lazio ha già segnato cinque gol in otto partite, presto sentiremo parlare di lui per ciò che fa in campo, ma intanto le battute si sprecano: "Il curioso caso di Joseph Minala" scrivono sui forum i tifosi, "Minimo ha 40 anni" commenta qualcun'altro.

La risposta di Minala

Attraverso Twitter il giovane centrocampista laziale ha dato la sua risposta alle accuse arrivate dal web: ''L'invidia -scrive Minala- è la debolezza dell'uomo e la gente d'animo povero quando si arriva in serie A fa del male agli altri. Vi voglio bene. Forza Lazio''.

In difesa del camerunese, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è intervenuto anche il suo agente Diego Tavano: "Sono illazioni, ora Joseph è sereno. Ha avuto un’infanzia difficile, ecco il punto. E se ci parli capisci dai suoi discorsi che è in tutto e per tutto un ragazzo di 17 anni".