Lothar Matthaeus si sposa ancora, buona la quinta?

12:16 - La prima fu Silvia, poi Lolita, Marijana, Kristina Liliana e adesso Anastasia Klimko: Lothar Matthaeus, ex campione dell'Inter e oggi allenatore senza panchina, si sposa un'altra volta, ed è la quinta. Secondo i rumors provenienti dalla stampa tedesca, l'ex Pallone d'Oro sposerà la modella russa in un castello ungherese a 60 km da Budapest, ma la data è ancora incerta.

Cinque squadre nella sua carriera di calciatore (dalle giovanili al Herzogenaurach fino ai N.Y. MetroStars passando per Inter, Bayern Monaco e Borussia M'bach), cinque mogli in quella da latin lover: in principio ci fu Silvia, con cui l'ex allenatore dell'Ungheria è stato sposato dal 1981 al 1992 e da cui ha avuto due figlie, Alisa e Viola. Dopo il divorzio arrivò la top model e presentatrice televisiva svizzera, Lolita Morena, che gli regalò Loris, il suo primo maschietto. Nel '99 finì anche la storia con Lolita e il protagonista dello scudetto dei record dell'Inter incontrò Marijana Costic, che divenne la sua terza moglie nel novembre del 2003. Alla fine del 2007, con divorzio un paio d'anni dopo, si ruppe anche il terzo matrimonio e per consolarsi il campione del mondo con la Germania a Italia '90 si fidanzò con Kristina Liliana Chudinova, conosciuta all'Oktoberfest e sposata a Las vegas nel 2008. Matthaeus fu però tradito da Kristina e dopo un periodo di "depressione" passato tra un flirt e l'altro, ha conosciuto Anastacia Klimko: quanto durerà?