Lopez-Icardi è gelo: niente stretta di mano e tensione alle stelle

15:47 - Una partita attesissima quella del Luigi Ferraris tra Sampdoria e Inter, non solo per i tre punti in palio. Questione di onore, questione di donne: questione di Wanda Nara. I botta e risposta su social e televisione tra Maxi Lopez e Mauro Icardi vanno avanti sul campo. Niente stratta di mano tra i due: mentre il nerazzurro porge la mano, l'attaccante doriano si gira dall'altra parte. Miglior modo di controbattere a quest'offesa? il gol. Una rete che riesce benissimo ad Icardi ma non a Lopez che quando ha l'occasione di pareggiare i conti con l'avversario sbaglia il rigore e si mangia le mani.