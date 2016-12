8 settembre 2014 Londra, "Invictus Games" 2014: giochi per uomini veri Al via il 10 settembre la competizione sportiva per militari con disabilità dovute a ferimento, infortunio o malattia determinatisi a causa del servizio. Tweet google 0 Invia ad un amico

16:57 - Dal 10 al 14 settembre Londra ospiterà gli “Invictus Games”, una competizione sportiva per militari con disabilità dovute a ferimento, infortunio o malattia determinatisi a causa del servizio. Il nome dell'evento non è casuale, Invictus è infatti parola latina traducibile con “non vinto, mai sconfitto”, proprio come i militari con disabilità. La partecipazione italiana all'edizione 2014 è stata fortemente voluta dal Ministero della Difesa, per dare un chiaro messaggio di attenzione nei confronti dei militari feriti e delle loro famiglie. Si tratta di condividere un obiettivo comune ai principali Paesi, che hanno visto i propri militari operare e, quando necessario, combattere fianco a fianco.

L’attenzione e la vicinanza al proprio personale e ai familiari sono punti fermi dell’azione del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. Claudio Graziano. L’Esercito è attento a promuovere l’applicazione della legge che prevede il diritto a essere richiamato in servizio per il personale militare iscritto nel ruolo d’onore in seguito a eventi traumatici, verificatisi in servizio e per causa di servizio.

Agli "Invictus Games" parteciperanno più di 400 atleti, provenienti da 14 diversi Paesi. La squadra italiana sarà composta di dodici militari: 8 dell’Esercito, 3 dei Carabinieri, 1 dell’Aeronautica e prima della partenza per l'Inghilterra è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica al Quirinale. Alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi, che avrà luogo a Londra il 10 settembre, e al concerto di chiusura del 14 settembre parteciperanno le massime autorità politiche, militari e civili, membri della famiglia reale compresi.



Il principe Harry in particolare si sta spendendo molto per questa iniziativa, che ha come scopo quello di testimoniare la valenza dell’attività sportiva ai fini della riabilitazione e del reinserimento nella vita sociale di chi è rimasto ferito servendo il proprio Paese. Si tratta di motivare i partecipanti a proseguire nel recupero e nella riabilitazione e, allo stesso tempo, ispirare coloro i quali non abbiano ancora intrapreso un percorso analogo.



L'aspetto sportivo/agonistico della manifestazione è dunque secondario rispetto alla partecipazione stessa. L’importanza degli "Invictus Games" sta nell’attenzione rivolta a persone con disabilità, a militari che hanno servito il proprio Paese riportando gravi conseguenze e che non si sono arresi. Non vinti, mai sconfitti!