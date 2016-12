30 gennaio 2014 Lolo Jones sul bob olimpico con polemica: "E' solo famosa" La bella campionessa di atletica leggera sarà una delle frenatrici degli USA alle Olimpiadi invernali, ma la scelta non è andata giù alle escluse, che sospettano abbia pesato molto la sua popolarità... Tweet google 0 Invia ad un amico

10:53 - E' una delle campionesse d'atletica più famose negli Stati Uniti e, sicuramente, una di quelle che guadagna più copertine patinate. Lolo Jones, quarta a Londra nei 100 ostacoli dopo aver perso l'oro a Pechino per essere inciampata sull'ultima barriera, parteciperà alle Olimpiadi invernali di Sochi 2014 come frenatrice della squadra USA di bob. Nel bob, infatti, fondamentale è non solo la discesa, ma anche lo start, dove chi ricopre il ruolo di frenatrice dev'essere una vera e propria velocista. La selezione della Jones, però, ha scatenato molte polemiche: nel mirino la sua popolarità. E addirittura il sospetto che nella decisione finale ci abbia messo lo zampino la Nbc, che detiene i ricchissimi diritti tv dei Giochi.

I posti per Sochi nella squadra a stelle strisce erano tre (con sei pretendenti), ma mentre nessuno ha avuto da dire per le chiamate di Aja Evans e Lauryn Williams (a Londra oro con la 4x100) due delle escluse hanno puntato il dito contro la Jones: "Avrei dovuto impegnarmi di più a far crescere i miei followers su Twitter, anziché lavorare per far crescere i miei muscoli" ha detto Emily Azevedo a Usa Today. "Si ha come l'impressione che certe decisioni sarebbero state prese a prescindere" ha aggiunto Katie Eberling allo stesso quotidiano. La Nbc, per bocca dell'executive producer Jim Bell, ha naturalmente rispedito le accuse al mittente: "Sono falsità ridicole", ma molti addetti ai lavori avanzano dubbi circa il senso tecnico della scelta. Il dibattito resta aperto, sarà il ghiaccio a parlare.