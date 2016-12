Livorno ricorda Piermario Morosini

18:19 - Momenti di commozione allo stadio Picchi di Livorno, dove è stato ricordato Piermario Morosini, il calciatore amaranto scomparso 2 anni fa dopo un malore accusato in campo a Pescara. Prima del match col Chievo tutte le società calcistiche di Livorno e provincia hanno sfilato in memoria del giocatore per il quale lunedì, anniversario della scomparsa, sarà celebrata una messa in Duomo. Sotto la curva nord, riporta l'Ansa, campeggiava lo striscione 'Moro nei nostri cuori' accanto a un'immagine di Morosini.