Le pagelle di Francia-Honduras, Benzema trascinatore

23:07 - Esordio in scioltezza per la Francia, che supera l'Honduras nel primo match del Gruppo E. A Porto Alegre finisce 3-0 per i transalpini, che sbloccano la gara con un rigore di Benzema (45') e trovano il bis per l'autogol di Valladares (48'), convalidato grazie all'aiuto della tecnologia. A chiudere i conti è ancora l'attaccante del Real (72'), che va a segno con un destro all'angolino. Centroamericani in 10 dal 45' per l'espulsione di Palacios.

IL TABELLINO



FRANCIA-HONDURAS 3-0

MARCATORI: 45' Benzema rig. (F); 48' Valladares aut. (F), 72' Benzema (F).

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Debuchy, Sakho, Varane, Evra; Cabaye (65' Mavuba), Matuidi, Pogba (57' Sissoko); Valbuena (78' Giroud), Benzema, Griezmann. A disp.: Landreau, Ruffier, Digne, Koscielny, Mangala, Sagna, Cabella, Schneiderlin, Remy. All.: Deschamps.

HONDURAS (4-4-2): Valladares; Beckeles, Bernardez (47' Chavez), Figueroa, Izaguirre; Espinoza, Palacios, Garrido, Najar (58' Claros); Bengtson (46' Garcia), Costly. A disp.: Escober, Lopez, Garcia, Chavez, Delgado, Martinez, Montes, Martinez, Palacios. All.: Suarez.

ARBITRO: Sandro Ricci.

NOTE: Espulso: Palacios (H) al 44' per doppia ammonizione.

Ammoniti: Cabaye, Evra, Pogba (F), Garcia, Garrido (H).

Angoli: 9-0. Rec.: pt 6', st 4'.