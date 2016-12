Lazio-Verona, rissa sfiorata tra Reja e Mandorlini

10:13 - Lazio e Verona pareggiano 3-3 all'Olimpico e con ogni probabilità dicono addio alla rincorsa all'Europa League. Partita spettacolare ma molto tesa a Roma, con la Lazio che trova il pari solo nel recupero grazie a un rigore molto dubbio concesso per atterramento di Klose (ma i biancocelesti protestano per un gol annullato). A fine gara lite tra Reja e Mandorlini, che si sono affrontati a metà campo con toni molto accesi.

A fine gara ha parlato Reja, allenatore della Lazio: “Io sono calmo e tranquillo, però quando c’è da discutere sono pronto. Sono andato da Mandorlini per salutarlo, gli ho detto di riguardarsi le immagini del nostro gol annullato, tra l’altro regolare, e lui ha sbroccato, forse l’adrenalina era ancora alta. Ognuno ora va per la sua strada, anche se abbiamo poche possibilità per l’Europa.“Dispiace per quanto successo, io dalla panchina ho visto Klose andare a terra e rigori del genere a volte si concedono, non è uno scandalo”.