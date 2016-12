25 settembre 2014 La Sampdoria va a mille, Ferrero regala un altro show La squadra è la sorpresa della Serie A e il nuovo presidente uno dei personaggi più divertenti del nostro campionato Tweet google 0 Invia ad un amico

12:07 - E sono due. Dopo il 2-0 contro il Torino di una settimana fa, la Sampdoria vince ancora al Ferraris, questa volta contro il Chievo, e il presidente blucerchiato Massimo Ferrero si esibisce in uno nuovo show che fa impazzire i tifosi, già in estasi per il terzo posto alle spalle di Juve e Roma. Il vulcanico patron blucerchiato ha seguito il match dalla tribuna e poi al fischio finale è sceso di corsa in campo per godersi il metaforico abbraccio dei tifosi e inchinarsi davanti a loro, esattamente com'era accaduto alla seconda giornata di campionato col Toro.

Il neo-presidente del Doria, soprannominato 'Er Viperetta', è una piacevole new entry del nostro calcio, dove ha portato la spettacolarizzazione tipica del cinema, campo in cui lavora da una vita. In estate la presentazione al pubblico indossando la maglia Ferrero 10, l'acquisto di Bergessio, la decisione di portare le modelle allo stadio, una sfilza di selfie con i tifosi e una serie di interviste mai banali suggerivano già molto del carattere del patron blucerchiato, arrivato dal cinema per costruire una Sampdoria da Oscar.

Domenica c'è il derby della Lanterna, la Gradinata Sud sogna un altro Ferrero-show.