La Pellegrini sbatte contro il portellone dell'auto, Magnini ironizza

16:07 - Un po' di dolore, ghiaccio e magari anche qualche risata. La giornata americana di Federica Pellegrini, che si trovba in Arizona, si è conclusa con una bella botta in fronte, causata dal portellone del bagagliaio che "era troppo basso", per ammissione della stessa nuotatrice. Immediato il tweet per tranquillizare tutti e sdrammatizzare con una foto che ritrae l'atleta azzurra in costume con tanto di borsa del ghiaccio. Il fidanzato Filippo Magnini ironizza: "Ha la testa dura".