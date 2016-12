17 febbraio 2014 La nebbia blocca Sochi La nuova partenza per il biathlon alle ore 15,30 (le 12,30 in Italia). Le spettacolari gare del boardercross maschile partiranno dai quarti di finale, attesa per l’altoatesino Omar Visintin Tweet google 0 Invia ad un amico

11:49 - Il maltempo, in particolare una nebbia da far impallidire quella della pianura Padana, sta ancora causando problemi alla programmazione delle gare olimpiche odierne previste a Rosa Khutor, nella zona di Krasnaja Poljana. Dopo il posticipo da ieri sera a questa mattina, la mass start maschile di biathlon ha subito un ulteriore cambiamento di orario. La nuova partenza sarà data alle ore 15,30 (le 12,30 in Italia). Annullata la fase di qualificazione della spettacolare gare del boardercross maschile, che slitterà direttamente alla seconda fase. Si dovrebbe quindi partire dai quarti di finale in base al ranking mondiale. In questa gara grande attesa per l’altoatesino Omar Visintin, vincitore a gennaio della tappa di Coppa ad Andorra.