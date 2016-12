11:43 - La nazionale azzurra è rientrata in Italia dopo l'eliminazione dai Mondiali al primo turno per mano dell'Uruguay. All'arrivo a Milano, dove è scesa la maggior parte dei giocatori, nessuna contestazione per gli azzurri. A Malpensa hanno parlato Pirlo ("Potrei decidere di non lasciare la Nazionale") e Albertini: "La decisione sul futuro allenatore sarà presa in tempi stretti"