La lettera di ADL: "Il mio pensiero per la famiglia di Ciro"

15:16 - Dopo gli incresciosi fatti di Roma avvenuti prima della finale di Coppa Italia, parla finalmente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e le sue sono parole di affetto per la famiglia di Ciro Esposito, il tifoso azzurro ferito da colpi di arma da fuoco che lotta ancora tra la vita e la morte: "Cari amici napoletani, cari amici italiani, in questi giorni non ho avuto voglia nè di commentare nè di divulgare un'analisi delle varie responsabilità. Ma una cosa mi ha colpito e non mi ha lasciato indifferente. La grande dignità della Signora Antonella Leardi. Le sue parole di amore per il prossimo e di perdono mi hanno profondamente colpito. A lei vanno il mio rispetto, la mia devozione e il mio totale affetto", ha scritto il presidente del Napoli in un comunicato sul sito ufficiale della società.