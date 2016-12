La fotostoria del calciomercato 2014/15: il meglio e il peggio di tre mesi folli

12:40 - Si è chiuso senza grandi botti in Italia il calciomercato estivo. I soldi sono da altre parti, si sapeva, ma non sono mancati i colpi di scena nemmeno in Serie A dopo tre mesi di follie a spasso per il continente. Da Falcao, accostato a tutti tranne che al Manchester United dove poi è finito, al Milan prigioniero di Zaccardo; dall'Inter che ha provato in tutti a modi a liberarsi di Guarin all'annuncio a sorpresa dello Zenit che ha ingaggiato Bart Simpson; fino alle mail in ritardo e ai rimborsi via Twitter. Ecco il riassunto di tre mesi di mercato GUARDA LA FOTOSTORIA