L'ultimo show di Maradona, ubriaco durante l'intervista

10:33 - Genio e sregolatezza. Un fenomeno in campo a scartare i difensori e un fenomeno fuori dal campo tra eccessi e cadute di stile: Diego Armando Maradona torna a far parlare di sè per un'intervista in evidente stato di ebbrezza che sta facendo il giro del web. L'ex Pibe de Oro è stato intercettato da alcuni giornalisti all'uscita di un ristorante, dove evidentemente aveva molto gradito vino e ammazzacaffè.

Con un paio di frasi biascicate a fatica, quasi incomprensibili e interrotte non senza il contorno di espressioni buffe, l'ex fuoriclasse è tornato a scagliarsi contro l'ex fidanzata Rocìo Oliva, che un mese fa aveva denunciato per furto, lasciando intendere di ritenerla responsabile dell'incendio scoppiato nella villa del padre di Maradona. GUARDA IL VIDEO