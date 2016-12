L'arbitro Superman non porta fortuna all'Italrugby 

10:27 - Ci sarebbe voluto Superman all'Italia per battere l'Irlanda nel match del Sei Nazioni di rugby. In realtà il supereroe della Marvel era in campo, anche se con la tenuta dell'arbitro. Nigel Owens, esperto fischietto della palla ovale, noto anche per essere dichiaratamente gay, ha infatti mostrato su Twitter i boxer con cui si è presentato in campo. Un regalo, come lui stesso ha detto, fatto a Natale dai cugini. Chissà che anche qualcuno degli Azzurri non pensi a una soluzione simile per il prossimo impegno contro l'Inghilterra...