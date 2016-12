Juve verso il record, ma Napoli e Roma...

12:37 - 78 punti in classifica dopo 29 giornate, 1 sola sconfitta in campionato, 14 vittorie casalinghe consecutive in Serie A (se batte il Parma sarà record), il miglior attacco con 65 gol segnati: la Juventus di Antonio Conte sembra inesorabilmente avviata verso il record assoluto di punti in Serie A, quella quota 100 che finora gli allenatori hanno solo sognato. Tutti tranne uno, Roberto Mancini, che nel 2007 con la sua Inter finì il campionato a quota 97, recriminando per la sconfitta all'Olimpico con la Roma che cancellò la possibilità del record. E potrebbe essere ancora una volta la Roma a guastare la festa ai futuri campioni d'Italia, che alla penultima faranno visita a Totti e compagni. Ma vediamo nel dettaglio le sfide che aspettano i bianconeri