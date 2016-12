Jordan Carver, la boxe diventa hot

17:39 - Lei è Jordan Carver, popolare showgirl nata e cresciuta a Trier (in Renania) da papà tedesco e mamma italiana. Jordan ha raggiunto la gloria già in giovane età, quando è diventata tenutaria di una sesta di seno. Le sue forme in poco tempo l'hanno resa la star desnuda di tante riviste, talmente una star che tra le celebrità della natia Trier Wikipedia cita lei insieme a Marx e Sant’Ambrogio!

Jordan è inoltre una maniaca dello sport, istruttrice di yoga, tifosissima del Bayern Monaco e ora anche pugilessa per un servizio fotografico ad alto tasso erotico...