James Rodriguez, un fenomeno già da bambino: il video

16:08 - E' stato forse la sorpresa più grande di Brasile 2014, si è aggiudicato la Scarpa d'Oro (sei gol in cinque partite e anche due assist), ma secondo molti esperti avrebbe meritato anche il premio come miglior giocatore, dopo aver vinto quello assegnato alla fine della fase a gironi. Una sorpresa dicevamo, ma non per chi ha seguito James Rodriguez, 23enne colombiano conteso tra Real Madrid e Barcellona, fin dai suoi primi calci al pallone. Ecco infatti sbucare un video risalente a quando il numero 10 dei Cafeteros aveva 12 anni e giocava per l'Academia Tolimense durante la finale del Ponyfútbol, il più importante torneo giovanile del paese. Guardate che numeri...

IL VIDEO