Jakelyne, una miss per Ronaldinho

12:16 - La notizia l’ha data, con un certo garbo, lo stesso Ronaldinho, che lo scorso 8 marzo ha pubblicato sulla propria pagina Twitter un collage di foto con tutte le donne della sua vita. Tra nipotine, zie e una serie di signore un po' sovrappeso (tra cui la mitica mamma Miguelina), è spuntata anche lei, Jakelyne Oliveira, Miss Brasile 2013, nata nel 1993 a Rondonopolis.

Questo miracolo della natura dalla pelle ambrata ha cominciato a posare per i cataloghi di moda a 15 anni. A leggere il suo curriculum, sembra che sia nata per sfilare e che nella vita non abbia fatto altro che collezionare fasce di bellezza: Miss Rondonopolis, Miss Mato Grosso, Miss Brasil versione Globo, Miss Globo Internacional, quinta a Miss Universo. In Brasile sostengono che sia la sosia di Bruna Marquezine, l’ex fidanzata di Neymar, ma a noi sembra molto meglio...