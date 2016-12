Italia, Mazzola smorza gli entusiasmi: "Prandelli cambi modulo o uomini"

17:09 - "Siamo tutti ct", la rubrica di Valter De Maggio in onda su Radio Kiss Kiss, sbarca su Tgcom24. Oggi il nostro commissario tecnico è Sandro Mazzola.

Una volta quando si presentavano personaggi di un certo calibro si diceva: un uomo un mito. Sandro Mazzola in effetti è sia un grande uomo e sia un mito assoluto. In Nazionale ce lo ricordiamo tutti per quello sfortunato ed epico mondiale messicano e soprattutto per la famosa staffetta valcareggiana che divise l'Italia nuovamente in guelfi e ghibellini.





Sandro come hai visto l'Italia questa notte?

Così così. Non sono tanto d'accordo con questo entusiasmo sfrenato che sento in giro. Il migliore in campo è stato il portiere e questo significa che l'Inghilterra ha avuto troppe occasioni. Hanno sprecato e noi siamo stati bravi ad approfittare dei loro errori. Per rimediare credo che Prandelli debba cambiare o uomini o modulo



E Mazzola che cambierebbe?

Innanzitutto Chiellini non mi piace così largo a sinistra, certo l'infortunio di De Sciglio ha privato il ct di alcune soluzioni però credo che se non vengano apportati alcuni cambiamenti faremo fatica per il futuro. Attenzione anche all'Uruguay, saranno arrabbiati e con tanta voglia di rivincita.



Balotelli?

Bene ma non benissimo. Credo che possa dare all'Italia una grossa mano, lo vedo più maturo, niente più balotellate. È sulla strada giusta per diventare un grande campione



Darmian è sulla stato la sorpresa...

Non credevo che potesse essere così determinante a questi livelli, mi ha ben impressionato. L'Inghilterra non si è accorta di lui è così li abbiamo castigati, magari se avesse coperto più su Darmian poi si sarebbe comunque scoperta in un altro settore del campo



C'è qualche giocatore che assomiglia a Mazzola?

No. Io ero un 9, qualche volta un 8, però oggi si gioca in maniera troppo diversa rispetto ai miei tempi. In Italia non c'è nessuno, in Sudamerica qualcuno mi assomiglia, ma non dico chi...



Il calcio di oggi non ti entusiasma?

È solo diverso. Prima si giocava per strada, il pallone era fatto di stracci, in strada c'era il piacere di dribblare, ora nelle scuole calcio si fa corsa, atletica e poi 20 minuti di pallone. Ai miei tempi e credo che adesso lo facciano solo in Sudamerica si faceva solo pallone e pallone



La tua favorita per questo mondiale?

Dico sempre Brasile. Anche se non mi è piaciuto contro la Croazia credo che i favoriti siano sempre i verdeoro, non si sono espressi ancora al massimo,ma presto lo faranno. Una sorpresa? Se arriverà sarà sicuramente una squadra sudamericana, giocare in quelle condizioni ambientali aiuta solo chi ci è abituato.